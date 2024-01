Claro começa a bloquear linhas de aparelhos por meio de alertas do Programa Celular Seguro

A concessionária de telefonia Claro começa, a partir desta quinta-feira (11), a bloquear as linhas de aparelhos por meio de alertas do Programa Celular Seguro. Segundo Fábio Augusto Andrade, vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, o processo está quase totalmente automatizado e será instantâneo para inutilizar o chip do aparelho.A iniciativa tem como objetivo frustrar as operações de ladrões e diminuir o número de crimes no país.

Isso porque, com o aplicativo Celular Seguro, as vítimas de furto e roubo de celulares podem bloquear o aparelho logo após o crime, impedindo que o ladrão tenha acesso à linha telefônica ou a aplicativos bancários instalados no dispositivo. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, até o momento, mais de um milhão de cadastros já foram feitos no aplicativo e 5,7 mil equipamentos foram bloqueados. O estado de São Paulo lidera o número de alertas de bloqueios, 1.468 dos 5.686 totais recebidos pelo sistema, seguido pelo Rio de Janeiro, com 644 alerta





