Repórter Ju Massaoka ganha destaque na TV e realiza sonho profissional

A repórter curitibana Juliane Massaoka, mais conhecida como Ju Massaoka, está ganhando destaque na TV e realizando seu sonho de trabalhar na área de variedades e entretenimento. Ela comanda o quadro 'Feed da Ana' no programa 'Mais Você', da Globo, informando sobre o que está bombando na internet. Ju também se prepara para estrear ao lado de Jimmy Ogro no programa a partir de janeiro de 2024.





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ela fazia triatlo e um dia acordou sem enxergar: era doença raraEla fazia triatlo e um dia acordou sem enxergar ➡️ Evelyn Figueiredo foi diagnosticada com a síndrome de Arnold-Chiari, uma condição rara que ocorre devido a uma malformação que atinge o sistema nervoso central

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

'Jesus obrigaria uma mulher a viver sendo traída e apanhando?': a advogada católica que encerrou relação abusiva apesar de oposição de família religiosaO medo deu lugar ao alívio quando Maria finalmente conseguiu colocar um ponto final em seu casamento e em um cotidiano de 'Era como uma prisão sem grades', conta ela à BBC News Brasil, sobre o relacionamento que durou 15 anos com o homem que a fez comer dinheiro na frente dos filhos, a Maria, que prefere usar um nome fictício para proteger os filhos, tinha 30 anos quando conseguiu reunir forças para interromper os abusos que sofria e enfrentar sozinha as consequências do divórcio. Ela teve de encarar a forte oposição de familiares, incluindo a mãe, e até de integrantes da comunidade da Igreja Católica que frequentava. Todos eram contra a separação. 'Em 2007, esperei minha mãe viajar para me separar. Depois que ela voltou, não aceitava o término e ficou brava comigo por muito tempo', conta a advogada, atualmente com 46 anos

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Juíza de SC repreende e obriga testemunha a falar: 'o que a senhora deseja, excelência?'O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu suspender de novas audiências a juíza Kismara Brustolin após a abertura de procedimento para a apurar a conduta da magistrada durante uma sessão na Vara da Justiça do Trabalho em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, onde ela repreende aos gritos uma testemunha e pede para que ele responda a ela.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Suspeito de feminicídio disse à polícia que perfurações na clavícula da vítima eram para uma traqueostomia: 'ela não conseguia respirar'Anna Carolyne Bernardo da Silva morreu de hemorragia interna por lesão na jugular e artéria; Magno Gomes dos Santos ainda não é apontado como autor do crime, registrado, inicialmente, como lesão corporal

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

FIXADAS NA TELA - As jovens gerações não sabem o que é viver sem ela: o bom uso da tecnologia começa em casaLá se vai o tempo em que a pandemia chacoalhou os vários escaninhos da existência humana, acelerando, no caso da sala de aula, um processo já em curso: o aprendizado passou a se dar cada vez mais com a ajuda das telas, seja a do computador, seja a do smartphone. Na clausura da quarentena, elas tiveram o mérito de manter a educação a distância, com todos os desafios e tropeços envolvidos na tarefa. Quando a vida retomou o velho normal, os celulares haviam sido alçados a um protagonismo como nunca antes. O período em que as jovens gerações se mantêm debruçadas sobre eles disparou 240%, incluindo aí os estudos, mas também uma série de atividades que transcorrem em inesgotáveis horas de navegação

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Mãe decide não revelar o sexo do filhoAlguns pais defendem estilos de criação com menos definições de gênero, concebidos para permitir que as crianças escolham as suas próprias identidades mais tarde na vida: ArquivoBBC de 2022

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »