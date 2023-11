Cerca de 250 mil bolsas de estudos disponíveis no Rio de Janeiro

Cerca de 250 mil bolsas para cursar ensino superior estão disponíveis no Rio, com até 90% de desconto. Veja opçõesA educação pública de nível superior está longe de ser universal. E o índice de ociosidade — percentual de vagas que não foi ocupado — na rede privada ficou em 78,4% em 2023. O que quer dizer que há muita gente fora das salas de aula. O dado é da edtech Quero Bolsa — e levantado a partir do Censo da Educação Superior 2023, do Ministério da Educação.

Como resposta ao cenário, a plataforma oferece para 2024 mais de 250 mil bolsas de estudos no Rio de Janeiro, com descontos de até 90% nas modalidades presencial, Educação a Distancia (EaD) e semipresencial. — A gente sabe que a demanda existe. As pessoas querem fazer faculdade. Há um crescimento de 10% de interesse em estudar, mesmo no presencial. O grande impeditivo é a mensalidade — explica o diretor da Quero Bolsa, Marcelo Lima. A plataforma trabalha em parceria com mais de mil instituições de ensin





