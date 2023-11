Quem é Javier Milei: novo presidente da Argentina

O economista ultraliberal Javier Milei venceu a eleição presidencial na Argentina neste domingo (19). Candidato de oposição, ele foi eleito com 55,95% dos votos na disputa contra o governista peronista Sergio Massa (44,04%). Aos 52 anos, Milei será o 52º presidente do país e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos, dois quintos da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial.

Desafios agravados por uma dívida externa bilionária e pela falta de reservas internacionais. A Argentina, segunda economia da América do Sul e um dos principais exportadores de grãos da região, passa ainda por uma seca histórica neste ano, que atingiu a última safra de milho, soja e trigo, derrubou a produção agropecuária e levou à morte de milhares de cabeças de gado





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa: quem são os candidatos à Presidência da ArgentinaPesquisas indicam o favoritismo do presidenciável da extrema-direita, mas analistas dizem que disputa está aberta, inclusive sobre a possibilidade de haver ou não um segundo turno

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Saiba quem é Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina apoiado por BolsonaroCandidato foi o mais votado nas primárias, com 30,02% dos votos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é a comediante Fátima Florez, namorada de Javier Milei e imitadora de Cristina KirchnerArtista argentina começou sua carreira no teatro, antes de trabalhar na televisão, onde fez fama com imitação da vice-presidente

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Quem é Fátima Florez, namorada de Javier Milei e famosa imitadora de Cristina KirchnerAtriz e comediante ganhou fama ao imitar a vice-presidente da Argentina e ao engatar um romance com o candidato à Presidência

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ato de Javier Milei seduz jovens ‘exauridos’ com a ArgentinaAndré Lucena, repórter de CartaCapital, acompanhou o último ato da campanha do 'anarcocapitalista' em Buenos Aires

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Javier Milei usa samba em português composto por bolsonarista na campanha'É o Milei, é o Milei, eu antes não sabia, mas agora eu sei', diz a letra da música, criada por Edmar Marques da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »