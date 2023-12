Câmara dos Deputados aprova texto final da reforma tributária após 30 anos

Após 30 anos de tentativas frustradas, a Câmara dos Deputados aprovou, em votação histórica nesta sexta-feira, 15, o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. É a primeira grande mudança no sistema tributário brasileiro desde o fim da ditadura militar. A última reforma tributária dessa magnitude ocorreu há 60 anos, quando foram criados o ICM e o ISS, tributos cobrados sobre mercadorias e serviços e considerados inovadores na época.

O texto foi aprovado em primeiro turno por 371 votos a favor, 12 contrários e 3 abstenções – eram necessários 308, por ser uma PEC. Os deputados analisam agora os destaques – sugestões de mudanças no texto. Para ser promulgada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a reforma terá ainda de passar por mais uma votação em segundo turno. A etapa final de votação da proposta pelos deputados altera em caráter definitivo mudanças introduzidas no texto pelos senadore





RevistaISTOE » / 🏆 16. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Reforma tributária é aprovada em primeiro turno na Câmara dos DeputadosOs deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno no fim da tarde. Agora, o texto precisa ser aprovado em segundo turno para ser sancionado — os deputados pretendem votar ainda nesta noite.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

PEC proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos do presidente da República e dos presidente do Senado e da Câmara dos DeputadosO Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (22/11) uma proposta de emenda constitucional (PEC) que limita poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta, porém, só será implementada se for aprovada também na Câmara dos Deputados, e o presidente da Casa, Arthur Lira, tem sinalizado que vai segurar o andamento da pauta. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil notam que a PEC aprovada no Senado, caso de fato entre em vigor, impactará a atuação do Supremo, mas com efeitos limitados, pois a mudança foi uma reposta a críticas sobre o excesso de decisões monocráticas que vinham não só de políticos, mas também da academia jurídica. Antes dessa alteração regimental, ministros podiam suspender individualmente uma lei aprovada no Congresso por tempo indeterminado, por exemplo. Hoje, decisões provisórias individuais dos ministros precisam ser levadas imediatamente ao plenário da Corte.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Deputados terminam reuniões sem acordo sobre vetos de Lula em pautas econômicasUma das polêmicas recai sobre novas regras do Carf, que impactam na capacidade do governo de alcançar a meta fiscal de déficit zero em 2024

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Senado aprova em 1º turno a PEC que restringe decisões dos ministros do STFO Senado aprovou nesta quarta-feira (22) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Senado aprova PEC que limita decisões individuais do STFPEC das decisões individuais no STF | Senado aprova texto que reduz poder de ministros do Supremo Tribunal Federal Acompanhe o fio para entender os principais pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e seus impactos na política do país

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Senado aprova PEC que limita decisões individuais de ministros do STFPEC aprovada reduz poder do STF | Senado aprova texto limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal Acompanhe o fio para entender os principais pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e seus impactos na política do país

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »