Reforma tributária é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados

Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno no fim da tarde. Agora, o texto precisa ser aprovado em segundo turno para ser sancionado — os deputados pretendem votar ainda nesta noite. A votação em primeiro turno teve 371 votos a favor, 121 contra e 3 abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis para aprovação. A reforma tributária já havia sido aprovada pelos senadores em novembro.

Para evitar que a reforma volte ao Senado, os deputados aprovaram o texto com alterações pontuais, suprimindo alguns trechos em que não havia acordo, mas sem acrescentar novos pontos. Um dos trechos polêmicos que acabaram suprimidos previa a prorrogação de incentivos fiscais para o setor automotivo no Nordeste, Norte e Centro-Oeste até 2032. Mas esse impacto ainda levará alguns anos, pois a previsão é que a unificação de impostos seja implementada gradualmente e entre em vigor totalmente apenas em 2033





