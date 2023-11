PEC proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos do presidente da República e dos presidente do Senado e da Câmara dos Deputados

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (22/11) uma proposta de emenda constitucional (PEC) que limita poderes individuais dos ministros do PEC proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos do presidente da República e dos presidente do Senado e da Câmara dos DeputadosO Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (22/11) uma proposta de emenda constitucional (PEC) que limita poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta, porém, só será implementada se for aprovada também na Câmara dos Deputados, e o presidente da Casa, Arthur Lira, tem sinalizado que vai segurar o andamento da pauta. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil notam que a PEC aprovada no Senado, caso de fato entre em vigor, impactará a atuação do Supremo, mas com efeitos limitados, pois a mudança foi uma reposta a críticas sobre o excesso de decisões monocráticas que vinham não só de políticos, mas também da academia jurídica. Antes dessa alteração regimental, ministros podiam suspender individualmente uma lei aprovada no Congresso por tempo indeterminado, por exemplo. Hoje, decisões provisórias individuais dos ministros precisam ser levadas imediatamente ao plenário da Corte





