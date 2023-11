Bebês prematuros são levados da Faixa de Gaza para o Egito em meio à crise nos hospitais

Vinte e oito bebês prematuros foram levados da Faixa de Gaza para o Egito nesta segunda-feira (20), em um momento de extrema dificuldade para os hospitais do território devido à falta de abastecimento no território palestino, cercado e bombardeado sem trégua pelo Exército israelense. A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que 28 bebês retirados do Hospital Al Shifa, o maior de Gaza, chegaram ao Egito nesta segunda-feira.

A OMS informou que “11 bebês estão em condição crítica” e todos sofrem “infecções graves”. Dezesseis já chegaram ao Hospital El Arish, 45 km ao oeste da passagem de fronteira de Rafah. O porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf al Qidreh, afirmou que pelo menos “12 pacientes e acompanhantes” morreram em um bombardeio nesta segunda-feira contra o Hospital Indonésio da cidade de Gaza. “Há quase 700 pacientes e profissionais da saúde no hospital”, que fica próximo do campo de refugiados de Jabaliya, afirmou o porta-vo





