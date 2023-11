A Grande Mancha de Lixo do Pacífico e os esforços para removê-la

Pouco abaixo da superfície do maior oceano do mundo, escovas de dente, brinquedos, redes de pesca e embalagens de alimentos se juntam em um caldo grosso de dejetos à base de petróleo e gás, conhecido como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Ao menos 14 toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), sendo ingerido por animais, entrando na cadeia alimentar e danificando ecossistemas marinhos.

A Ocean Cleanup, uma organização sem fins lucrativos, acredita ser capaz de lidar com a maior parte da bagunça, arrastando gigantescas redes em formato de U através dos locais onde o lixo se acumula e ao colocar barreiras flutuantes capazes de interceptar o lixo em cerca de mil rios poluídos. A organização diz ter removido desde o início da década 7,5 milhões de toneladas de plástico. Se tiver recursos suficientes, a ONG afirma poder remover 90% do plástico flutuante na superfície do oceano





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lixo eletrônico está na mira do ESGLixo eletrônico está na mira do ESG

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

Senador pede investigação ao MPF sobre exposição da Caixa com Lira no lixoCleitinho (Republicanos-MG) alega suposto desrespeito à bandeira nacional

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Goleada do Palmeiras mancha o título do São Paulo?Esta goleada e a má fase no Brasileiro fora de casa mancha o título inédito pela Copa do Brasil, conquistado no último mês?

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Palmeiras: Antes de Leila, 'Mancha' viveu guerra contra ParmalatPalmeiras encara o Bahia neste sábado (28), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 24. / 22,5 Consulte Mais informação »

Caixa suspende exposição que colocava Lira no lixoExposição da Caixa Cultural de Brasília foi suspensa após polêmica com obra que mostra Lira, Guedes e Damares numa lata de lixo

Fonte: o_antagonista - 🏆 13. / 52,36 Consulte Mais informação »

Caixa suspende exposição com obra que tem Lira, Damares e Guedes em lata de lixoExposição 'o Grito', que foi patrocinada pelo banco público, também mostrava uma representação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defecando em uma bandeira do Brasil

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »