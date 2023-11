Abertura da fronteira entre Faixa de Gaza e Egito frustra diplomacia brasileira

A avaliação é que o governo tem laços históricos com Israel e Palestina, por isso, havia a expectativa de uma liberação rápida. Uma das exigências, que era um plano pronto de repatriação, está pronto há semanas. Também hoje, a Embaixada de Israel de Brasília e o Consulado de São Paulo convocaram a imprensa para divulgar imagens inéditas do ataque do Hamas em sete de outubro.

