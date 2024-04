Atriz brasileira revela detalhes íntimos sobre sua relação com o sexo

Na última terça-feira, 2. Considera um dos maiores símbolos sexuais do país, a atriz fez questão de contar sua relação com o sexo."Amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. E c* é assiduidade. Quanto mais você demora para fazer, dói de novo. O sexo anal incha meu clitóris e se eu encostar nele, gozo. Quem dá o c* certo, não volta mais", revelou no programa "Surubaum", que o casal comanda no YouTube.

Deborah Secco e Fabiana Karla participaram do quinto episódio do 'Surubaum', programa no YouTube comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso — Foto: Reprodução/Instagram Deborah revelou que nunca participou de sexo em grupo, a famosa suruba: "Sou mais do romance, do envolvimento, da conquista, mas não sou do sexo só pelo sexo. Tenho que me apaixonar intensamente, ter uma paixão forte ou um algo a mais". A atriz relembrou uma transa inesquecível com outra famosa. Deborah contou que foi a mulher mais gostosa com que já transou na vid

