Deborah Secco revela detalhes íntimos em entrevista

Deborah Secco revelou detalhes da sua vida íntima e sexual em entrevista ao programa 'Surubaum', com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, disponível nessa segunda-feira (2) no Youtube. Além dela, Fabiana Karla também participou da atração e durante a brincadeira de 'Eu Nunca', Deborah quis saber se eles gostavam de engolir ou cuspir sêmen na hora H. 'Eu nunca cuspi, eu gosto tanto...', disparou Secco. 'Eu tenho nojo, não gosto do cheiro', opinou Ewbank.

Em seguida, Deborah emendou sobre um relacionamento com uma famosa. 'Eu tive uma mulher, juro, pra vocês, que era tipo um copo d 'água. (Engoli) tudo, achei tão incrível e foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei e ela sabe quem é', disse.Bruno falou para ela mandar um beijo pra ex, e a atriz revelou: 'Ela sabe quem é, ela sabe. Ela é famosa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 14 anos de casadosAtriz divulgou imagens da lua de mel do casal criador do 'Surubaum'; veja fotos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Deborah Colker celebra 30 anos de Companhia com espetáculo no Theatro MunicipalFormada em Comunicação Social, Larissa Herbas começou no DIA em 2022 e trabalha como repórter na cobertura de cidade. Tem experiência com assessoria de imprensa e foi editora de conteúdo do Gshow

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Maratona Cinema de Pijama, Deborah Colker, Earth Wind & Fire: um programa para cada dia da semanaTodo dia é dia de se divertir no Rio de Janeiro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Morre cantora gospel Déborah Borges, de 20 anosDéborah deixa o marido e uma filha de cinco meses; causa foi a complicação de uma tuberculose

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Bruno Guimarães fala sobre diferenças entre Diniz e Dorival na SeleçãoVolante acha que modo de trabalho mais simples do atual técnico pode ajudá-lo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Salvador: Bruno Reis mantém liderança e Geraldo Júnior cresce entre eleitores, mostra pesquisaPesquisa AtlasIntel traz o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) com 51,4% das intenções de votos, seguido pelo emedebista com 18,4%

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »