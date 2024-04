Atriz Angie Harmon denuncia morte de seu cachorro por entregador de comida

A atriz Angie Harmon, de 51 anos, informou por meio das redes sociais sobre a morte de seu cachorro Oliver, no domingo, 31, em plena Páscoa. De acordo com ela, um entregador de comida teria atirado contra o animal. Ela ressaltou que a câmera de segurança da sua casa estava carregando a bateria, “então ele (entregador) sabia que não estava sendo filmando”. “A polícia o liberou porque ele alegou ‘legítima defesa’. Ele não tinha nenhum arranhão ou mordida, nem suas calças estavam rasgadas.

Ele estava fazendo compras com a identidade de uma mulher chamada Merle”, completou. Segundo a atriz, o entregador teria confessado que atirou contra o cachorro e ressaltou que sua família está “completamente traumatizada e devastada pela perda do nosso querido filho e membro da família. Descanse em paz, Ollie”. Na segunda-feira, 1°, Angie Harmon publicou uma mensagem religiosa. “Você chorou tantas vezes escondida. Eu vi cada uma das suas lágrimas. Não tema, pois estou contig

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



