OpenAI libera uso do ChatGPT sem necessidade de conta

Agora não é mais necessário uma conta OpenAI para usar o ChatGPT. A novidade foi anunciada pela empresa nesta segunda-feira (1) como uma forma de ampliar o alcance da ferramenta, tornando o chatbot com inteligência artificial (IA) mais acessível. Desde a estreia pública do ChatGPT, o uso do chatbot requer a criação de uma conta da OpenAI. A criação da credencial é gratuita e possibilita o registro do histórico de conversas com o assistente.

Agora você pode conversar com o ChatGPT sem precisar de uma conta da OpenAI. A OpenAI decidiu retirar essa restrição, tornando o chatbot acessível mesmo sem o usuário estar logado na plataforma. Segundo a empresa, a novidade é liberada de forma gradativa em todos os países em que o ChatGPT está disponível. Contudo, sem o login, os usuários não têm acesso a todos os recurso

