Administrador do Botafogo afirma que houve manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2023

Rio - Novamente sem citar provas, o administrador da SAF do Botafogo, John Textor, voltou a afirmar que o Campeonato Brasileiro de 2023 foi marcado por um esquema de manipulação de resultados. O norte-americano afirmou que clubes como Palmeiras, Fortaleza e São Paulo teriam jogos em que essa irregularidade aconteceu.

Em entrevista ao DIA, a advogada especialista em direito desportivo, presidente do TJD do futebol do RJ; vice-presidente do futsal do RJ e presidente da comissão de direito desportivo da OAB/RJ, Renata Mansur, afirmou que apesar das declarações do empresário, o Botafogo não corre risco de penalizações esportivas. LEIA MAIS: Sem provas, Textor cita manipulação em jogos do Palmeiras 'Não há nenhuma penalidade que possa ser levada ao Botafogo em relação a fala dele. No Direito Desportivo, ele irá responder por não ter apresentado provas a respeito da acusação que fe

