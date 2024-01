Acusação de que Israel criou o Hamas volta a ganhar força

Foi, no início, um projeto israelense. A acusação é bem antiga, e pode parecer chocante, mas voltou a ganhar força após o Membros do movimento rejeitam categoricamente a existência dessa relação, assim como altos funcionários israelenses, que a consideram infundada. Mesmo antes do ataque do Hamas a Israel, a afirmação já tinha sido feita e repetida por um ex-ministro palestino em uma entrevista à BBC e aparecido em vários jornais estrangeiros.

Ativistas de destaque também a mencionaram nas redes sociais nas últimas semanas. Décadas atrás, a acusação já foi defendida publicamente pelo ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, por um senador republicano diante do Congresso dos EUA e por funcionários do serviço de segurança interna de Israel, o Shin Bet. Quem foi David Ben-Gurion, o líder que proclamou a existência do Estado de Israel em 1948 e o governou por mais de 13 anosOs grandes desafios do plano do 'dia seguinte' que Israel quer impor à Faixa de GazaO Movimento de Resistência Islâmica Hamas não surgiu do nada em 198





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel bombardeia sul da Faixa de Gaza após três meses de guerra com o HamasIsrael bombardeou novamente o sul da Faixa de Gaza neste sábado (6), depois de quase três meses de uma guerra com o Hamas que transformou o território palestino sitiado em um “lugar de morte” que é simplesmente “inabitável”, segundo a ONU.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Guerra em Gaza: 4 tipos de armas do Hamas contra IsraelEspecialistas militares dizem que algumas das armas que o Hamas utiliza são mais avançadas do que as usadas em conflitos anteriores com Israel.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

El representante de la UE acusa a Israel de financiar a HamásEl alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha acusado este viernes abiertamente a Israel de haber financiado durante años a la milicia palestina Hamás para debilitar a Palestina y fortalecer el Estado israelí.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em GazaO número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Exército de Israel mantém ofensiva contra o Hamas em GazaO Exército de Israel manteve, nesta sexta-feira 22, sua ofensiva terrestre e aérea contra o Hamas na Faixa de Gaza, cuja situação catastrófica levou o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fornecimento de ajuda humanitária 'em grande escala' e 'sem obstáculos' para o território palestino.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Dois membros da realeza europeia dormiram juntos na mesma camaAté meados do século 19, era absolutamente normal dormir na mesma cama com amigos, colegas e até com completos estranhos. Com seus volumosos cabelos avermelhados e seu porte robusto, Ricardo Coração de Leão (1157-1199) era o protótipo do macho guerreiro, famoso pela sua formidável capacidade de liderança no campo de batalha e seu comportamento de cavaleiro. Inicialmente, os dois membros da realeza europeia formaram uma aliança puramente pragmática. Mas, depois de passarem mais tempo juntos, comendo na mesma mesa e até do mesmo prato, eles se tornaram amigos próximos. E, para consolidar o relacionamento especial entre eles e seus dois países, eles concordaram em assinar um tratado de paz – e dormiram juntos, na mesma cama.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »