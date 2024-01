El representante de la UE acusa a Israel de financiar a Hamás

El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha acusado este viernes abiertamente a Israel de haber financiado durante años a la milicia palestina Hamás para debilitar a Palestina y fortalecer el Estado israelí.

En un discurso pronunciado en la Universidad de Valladolid, donde ha sido nombrado doctor honoris causa, el jefe de la diplomacia europea ha insistido además en la necesidad de crear un Estado palestino como parte de una solución al conflicto, pese a la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sus declaraciones se han conocido mientras, en Bruselas, los Veintisiete daban el visto bueno final a un nuevo régimen de sanciones que se aplicará contra quienes den apoyo económico a Hamás, considerada organización terrorista por la UE y Estados Unidos. El mensaje de Borrell constituye el más rotundo que haya lanzado ningún dirigente europeo sobre la hipótesis de que las autoridades israelíes han empleado recursos en fortalecer a la organización que gobierna en Gaz





