VIDEO. Voetbalwaanzin ten top: Franse clash afgelast nadat Lyon-trainer onder het bloed komt te zitten na aanv

VIDEO. Will Still krijgt “debiele rode kaart” in zege van Reims, maar Belgische trainer zet meteen na afloop zijn ego opzij

De bus van Lyon - het team van Clinton Mata (ex-Club Brugge) werd op weg naar het Stade Vélodrome bekogeld met stenen. Er sneuvelde een ruit en de Italiaan - wereldkampioen in 2006 - liep een snee van drie centimeter op boven zijn wenkbrauw. Grosso werd opgelapt met een windel en kon zo naar de kleedkamer stappen.De clash tussen Lyon en Marseille staat altijd garant voor bijzondere taferelen. Beide ploegen beleven bovendien een slechte seizoensstart.

Al is er nogal wat onduidelijkheid over wie dat nu juist besliste. Volgens Lyon-voorzitter John Textor - ook de grote baas bij RWDM - wilden zijn spelers voetballen, maar beslisten de Ligue 1 en de ref om de partij af te gelasten. De ref zelf wees naar de Lyon-spelers zelf, die volgens hem “in shock” zouden zijn na het voorval. headtopics.com

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

30.000 anti-Lukaku-fluitjes mogen straks alsnog worden uitgedeeld voor Inter-Roma, vijandig spandoek wappert al in Milaan: “We verwachten je, vuile verrader”Dromend van een bekerstunt, Brusselaar Thierno Diallo is op zijn negentiende vaste waarde bij Francs Borains: “Van ploegmaats als Kévin Vandendriessche of Teddy Chevalier kan ik nog heel wat leren”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”SJOTCAST LATE NIGHT. headtopics.com

VIDEO. Voetbalwaanzin ten top: Franse clash afgelast nadat Lyon-trainer onder het bloed komt te zitten na aanvHet duel van zondagavond in de Ligue 1 tussen Olympique Marseille en rode lantaarn Olympique Lyon is uitgesteld nadat Lyon-coach Fabio Grosso en zijn assistent bij een bekogeling van de spelersbus van de bezoekers gewond zijn geraakt, zo werd zondagavond bevestigd. Lire la suite ⮕

L'Olympique lyonnais va porter plainte après les incidents à MarseilleL'Olympique lyonnais a annoncé dimanche soir dans un communiqué qu'il allait 'porter plainte ces prochains jours' et 'accompagner toute personne qui souhaitera faire de même', à la suite des incidents survenus avant la rencontre annulée OM-OL. Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Grosso blesséLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche (20h45) avant le match contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé selon des médias. Lire la suite ⮕

OL reporté : le bus de Lyon caillassé à Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕

Wedstrijd Lyon-Marseille afgelast na aanval op spelersbusIn Frankrijk is de voetbalmatch tussen Marseille en Lyon in het Stade Vélodrome uitgesteld nadat de spelersbus van Lyon werd bekogeld met stenen. Coach Fabio Grosso en zijn assistent zijn daarbij verwond. Lire la suite ⮕