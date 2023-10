OL reporté : le bus de Lyon caillassé à Marseille, Fabio Grosso blessé à la tête

Le bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé à la tête. La rencontre a été reportée. La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée.

Selon une source proche du club lyonnais, Fabio Grosso a été victime de nombreux vertiges et souffre de traumatismes multiples. Une cellule de crise a été mise en place pour décider de la tenue ou non de la rencontre dont le coup d'envoi devait être donné à 20h45. La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée.

Un homme connu pour trafic de drogue assassiné à Marseille : « Il était sur la voie publique quand on aUn homme connu pour des faits de trafic de drogue a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord de Marseille (sud de la France) par deux personnes circulant à scooter, a indiqué dimanche à l’AFP le procureur de la République de Marseille. Lire la suite ⮕

Chloé Caulier a manqué de peu sa place en finaleChloé Caulier a manqué de peu sa place pour la finale du tournoi de qualification olympique européen d'escalade samedi à Laval, en France. La Bruxelloise a terminé 9e de la demi-finale où seules les huit premières avaient le droit se disputer dimanche le billet pour le JO de Paris mis en jeu. Elle a obtenu 94.8 points. Lire la suite ⮕

