Verhoeven leidt Mariekerke-Branst langs 's-Gravenwezel-Schilde

Binnen het half uur nam Mariekerke-Branst de leiding, toen Dieter Verhoeven scoorde. 's-Gravenwezel-Schilde heeft al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen.

's-Gravenwezel-Schilde neemt het in de volgende wedstrijd uit op tegen Retie, op zondag 5 november om 14.30 uur. Op dezelfde dag speelt Mariekerke-Branst om 15 uur uit tegen Berlaar-Heikant.Buitenlands voetbalDestoop bezorgt Retie zege op ZandhovenSchelle Sport won weer eens. De ploeg versloeg Wintam uit met 2-3. Het is de eerste zege na vijf nederlagen.OVERZICHT.

In Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdagavond een koppel zestigers dood aangetroffen na een vermoedelijk gezinsdrama. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst … Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De derde kleuterklas van GO! basisschool De Linde Bornem trok met de klas naar de kinderboerderij van Bornem voor een leuke herfstwandeling. “Met enkele wist-je-datjes van de gids over de herfst … headtopics.com

Dat er een verbod dreigt voor artsen om geneesmiddel Ozempic nog voor te schrijven aan patiënten zonder diabetes, daar maken mensen zoals Jasmin Winnepenninckx (41) uit Bornem zich zorgen over. Zij … Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Roger Kerremans, het technisch genie achter Zillion: “Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt heeft”

Heibos boekt overtuigende zege op 's-Gravenwezel-Schilde BIn de wedstrijd zaterdag tussen Heibos en 's-Gravenwezel-Schilde B, kwam Heibos al in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft bleef het team goed presteren. De 0-1-voorsprong bij de rust werd uiteindelijk afgesloten met een 0-4 winst. Lire la suite ⮕

Lejour leidt Gooreind naar zege tegen HorendonkGooreind scoorde zaterdag vijf keer in de uitwedstrijd tegen Horendonk. De wedstrijd eindigde op 1-5. Lire la suite ⮕

Beresterke Wen Boss Mukubu leidt Kangoeroes Mechelen naar ruime zege: “Dit hadden we nodig”Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege. “Dit hadden we nodig”, sprak Wen Boss Mukubu, die een collectief sterk Kangoeroes Mechelen naar de overwinning leidde. Lire la suite ⮕

Brusselse metro leidt verslaafden en daklozen naar de opvangBrussel worstelt in zijn metronetwerk met drugs, veiligheid en thuisloosheid. Het Brussels Gewest en de vervoersmaatschappij MIVB stelden deze week hun traject naar een betere toekomst voor, maar zal dat volstaan? Lire la suite ⮕

2,5 jaar na sluiting Inza-fabriek is site langs Albertkanaal onherkenbaar veranderd: Gosselin maakt logistiekIn maart 2021 verlieten de laatste flessen melk de fabriek van Milcobel in Schoten. “Den Inza’ haalde z’n 75-jarig jubileum net niet. 2,5 jaar later staat alleen de oude fabriekspoort nog overeind. Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕