K. Schelle Sport maakt tegen K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet einde aan slechte reeks

Schelle Sport nam de leiding in de 33ste minuut via Lehoussine Aabbou. Direct na de rust vergrootte Robbe Smets de voorsprong van Schelle Sport. Schelle Sport scoorde na 58 minuten en zette zo de score op 0-3. Jens Demul poetste iets van de achterstand weg voor Wintam in de 66ste minuut. Wintam deed de tegenstander nogmaals pijn in de 88ste minuut van de wedstrijd toen Jelle Hermans scoorde, maar Wintam was niet bij machte vaker te scoren. Dit bracht de uiteindelijke score op 2-3.

Op 5 november om 14.30 uur staat de uitwedstrijd tussen Wintam en KFC Katelijne op het programma. Die dag treft Schelle Sport bij Booischot.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.Bouwmeester scoort twee keer voor Kalfort Puursica in wedstrijd tegen RamselNaast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … De wekelijkse markt op maandag in Schelle gaat vanaf 20 november op zoek naar een tweede adem. Ze doet dat op een nieuwe locatie, op het plein voor het gemeentehuis. Momenteel zijn al negen …De socio-culturele vereniging Curieus Schelle organiseert voor de derde maal een tentoonstelling van twee lokale hedendaagse kunstenaars. Het gaat om dezelfde tentoonstelling die in het voorjaar in … headtopics.com

De relatie tussen Aartselaar en Schelle is al vele jaren erg troebel. De inrichting van de Schelse Tuinlei zorgt opnieuw voor een dieptepunt. Ditmaal kreeg het bestuur van Aartselaars …Schelle Sport B ging zondag met de winst aan de haal in de thuiswedstrijd tegen Mariekerke-Branst B. Het duel eindigde op 3-2.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen.

OVERZICHT. Alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle vrijdag- en zaterdagmatchen in het Oost-Vlaamse voetbalGrote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentra bekendmaakt headtopics.com

Hans Mampaey wordt voorzitter en lijsttrekker van Vlaams Belang SchelleBij Vlaams Belang Schelle is, naar aanloop van 2024, een vernieuwingsbeweging ingezet. Vanaf december neemt Hans Mampaey (53) de fakkel over als voorzitter van oudgediende Leo Haucourt. Mampaey wordt volgend jaar ook lijsttrekker. Lire la suite ⮕

Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenDessel Sport won de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zaterdag. Het duel eindigde op 2-1. Lire la suite ⮕

Kil is goud waard voor Lyra-Lierse tegen Berchem SportLyra-Lierse won de uitwedstrijd tegen Berchem Sport met 0-1. Kil maakte in de tweede helft het enige doelpunt van het duel. Berchem Sport eindigde de wedstrijd met 10 spelers. Lire la suite ⮕

Opluchting bij Lyra-Lierse na winst in derby tegen Berchem SportLyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren. De Pallieters mogen zich optrekken aan de derbyzege op het veld van Berchem Sport. Lire la suite ⮕

Dessel Sport wint cruciaal duel tegen Tienen: “Veel meer ingezet op mentaliteit en grinta”In de kelder van het klassement schudde Dessel Sport de rode lantaarn van zich af door in het eigen Armand Melisstadion concurrent KVK Tienen weg te zetten. De Desselaars klommen op voorsprong maar slikten te snel en te makkelijk de gelijkmaker. Lire la suite ⮕

Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates moeten het tij keren: “Tijd voor de kentering”Zullen de laatsten dra de eersten zijn? Dat vragen ze zich dezer dagen ongetwijfeld af bij Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates. Want ondanks degelijk voetbal staan de drie ploegen vrij onverwacht op een voorlaatste of laatste plek in hun reeks. We legden ons oor te luisteren bij de drie coaches. Lire la suite ⮕