Vroedvrouwbezoek dreigt duurder te worden: “We worden al jaren te weinig betaald”

“Langs de ene kant wil je een eerlijke vergoeding voor je zorgen, maar je wilt ook dat het betaalbaar blijft”, klinkt het bij Camerlinck.Eerder deze maand heeft de Vlaamse regering beslist om 2,6 miljard euro extra in de gezondheidszorg te steken. 168,8 miljoen euro daarvan gaat naar ‘nieuwe maatregelen’ om een correcte vergoeding mogelijk te maken van artsen, tandartsen, kinesisten en logo­pedisten.

Maar voor de vroedvrouwen was die uitkomst een zware ontgoocheling. Volgens de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) was er vooraf een ‘brede consensus’ dat de beroepsgroep 7 miljoen euro extra zou krijgen, maar daar lijkt geen sprake meer van. Vroedvrouw Ellen Camerlinck, die voornamelijk in Haacht in Vlaams-Brabant werkzaam is, noemt de beslissing van de Vlaamse regering een teleurstelling. “Wij vinden al jaren dat we te weinig betaald worden”, zegt ze.

Camerlinck biedt nog geconventioneerde zorg aan haar patiënten, maar zij twijfelt al langer om zich te deconventioneren. Het feit dat er nu geen budgetverhoging komt, doet die twijfel enkel toenemen. “Wij nemen de medische verantwoordelijkheid en de zorgen voor twee patiënten, zowel voor de moeder als de baby. Ik vind dat daar dan ook een correcte verloning tegenover mag staan.”Intussen zijn al heel wat vroedvrouwen gedeconventioneerd om zo hun eigen tarieven te bepalen. headtopics.com

Daarbij dreigt een vroedvrouwbezoek haast een luxe te worden, en dat wringt bij Camerlinck. “Als we massaal zouden deconventioneren gaat dat er misschien wel voor zorgen dat sommige mensen een vroedvrouw niet meer gaan kunnen betalen, maar dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen.” Toch hoopt ze dat de gevolgen van die deconventioneringen zullen meevallen.

De Vlaamse beroepsorganisatie voor vroedvrouwen (VBOV) hoopt nog iets te kunnen veranderen aan de verdeling van de budgetten van de Vlaamse overheid. Ook vroedvrouw Camerlinck wil het hier niet bij laten. “Wij willen deze keer echt gehoord worden”, besluit ze. headtopics.com

