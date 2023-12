Un infirmier à domicile retrouvé mort à Kessel-Lo

In Kessel-Lo, une partie de la commune de Louvain, le corps sans vie d'Emmanuel Diaz, infirmier à domicile de 43 ans, a été retrouvé dimanche. Selon le parquet, l'homme a été tué avec violence. Aucune piste n'a été trouvée pour l'instant. "Comment quelqu'un peut-il avoir des problèmes avec Emmanuel, un homme si gentil", déclare-t-on.

C'est une amie de la victime qui a découvert le corps sans vie de l'homme dimanche vers 15h45 dans son appartement, au troisième étage d'un immeuble de la rue Edelzangers. La police est immédiatement intervenue sur place, mais n'a pu que constater le décès de l'homme. "La veille de Noël, la police est restée ici pendant des heures, jusqu'après minuit. Et lundi toute la journée aussi. Ils ont également fouillé tout le parc en face d'ici. Mais ils ne nous ont pas dit ce qui s'était passé", déclarent plusieurs habitants des immeubles voisins. Les heures suivantes, la nouvelle de la mort d'Emmanuel s'est répandue parmi ses amis, collègues et famille





