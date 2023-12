Plus de 130 personnes détenues par le Hamas dans la bande de Gaza

Encore plus de 130 personnes sont détenues par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza. Une centaine d’hommes, dont des pères d’enfants libérés, une quinzaine de femmes, des soldats et des corps sans vie: ce que l’on sait deset corps emmenés le 7 octobre dans la bande de Gaza le jour de l’attaque du Hamas,, selon les derniers chiffres communiqués vendredi par les autorités israéliennes.

A ce jour, 110 otages ont été libérés: 105 pendant la trêve de sept jours fin novembre, cinq avant la trêve. Dans le détail, ont été relâchés 33 mineurs, 49 femmes adultes, ainsi que 28 hommes adultes, principalement des travailleurs agricoles thaïlandais.. Les trois derniers en date, dont le rapatriement a été annoncé vendredi, sont ceux du Franco-israélien Elya Toledano (28 ans), enlevé au festival de musique techno Tribe of Nova, et de deux soldats de 19 ans, Nik Beizer et Ron Sherma





La stratégie d’Israël à Gaza est de plus en plus questionnéeSept semaines après l’attaque du Hamas contre Israël, le déroulement de la guerre n’offre aucune perspective d’issue. L’armée de l’Etat hébreu est loin d’avoir rempli son objectif d’éradiquer le mouvement islamiste qui, s’il a été privé d’une grande partie de ses capacités offensives, n’a en revanche perdu que très peu de ses principaux commandants. Plus le conflit s’éternise, plus la position d’Israël est questionnée parce qu’elle ne laisse place à aucune concession. Seule la vengeance semble la guider.

