Trois universités américaines accusées de ne pas faire assez contre l’antisémitisme: la polémique continue à enfler

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, de prestigieuses universités américaines sont la cible de toutes les attaques, accusées de ne pas faire assez contre l’antisémitisme sur leurs campus. Les retombées sur la liberté d’expression dans les facultés, notamment sur le discours pro-palestinien, avertissent certains observateurs. Retour sur une affaire dont s’est emparée la classe politique et qui n’en finit pas de susciter des réactions aux Etats-Unis.

Sommée de démissionner par des élus et des donateurs après une audition tendue devant le Congrès la semaine dernière, l’instance dirigeante de son établissement lui a renouvelé sa confiance





