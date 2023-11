La guerre entre Israël et le Hamas entre dans une phase déterminante

La volonté de traquer le Hamas laisse peu de place à la mesure dans la stratégie d’Israël. Une évacuation totale est impossible. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans une phase déterminante, un face-à-face entre les soldats de Tsahal et les combattants du Hamas et du Djihad islamique, deux semaines et demie après le lancement de l’ Le 14 novembre, des militaires de la brigade Golani ont posé à la tribune du Parlement du Hamas à Gaza City,.

Prise symbolique comme celles du siège du gouvernement, du quartier général de la police et d’une école d’ingénieurs, qui servait, selon l’état-major israélien, « à la production et au développement d’armes ». L’enjeu principal des combats est ailleurs.dans lesquels les Israéliens voient, outre leur fonction médicale, des bâtiments abritant dans leurs sous-sols des infrastructures du Hamas. Celui d’Al-Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza, renfermerait même le poste de commandement du groupe islamist

:

