Le Black Friday : des offres promotionnelles déjà visibles avant l'événement officiel

L'événement officiel du Black Friday n'a lieu que dans neuf jours, et pourtant les premières offres promotionnelles sont déjà visibles depuis une semaine. Le Black Friday est devenu incontournable pour le consommateur à l'affût de bonnes affaires, mais surtout pour le commerçant, qui va vendre beaucoup. À Vous n'y avez sans doute pas échappé, les offres promotionnelles mentionnant le Black Friday sont déjà légion, surtout sur les réseaux sociaux.

Ce phénomène est né aux États-Unis au début des années 50. Si vous cherchez l'origine, vous verrez qu'il y a plusieurs versions de ce vendredi noir. Noir, car noir de monde sur les routes américaines qui ont pris congé au lendemain de Thanksgiving, et noir de monde dans les magasins pour la même raison, ou encore on parle de l'encre noire des livres de comptes, car les commerces ne sont plus dans le rouge, ils font des bénéfices

: