Y a-t-il trop de fast-foods dans le centre ville de Bruxelles ? Représentent-ils une concurrence pour les restaurants ? Modifient-ils complètement l'ambiance locale et de proximité de l'hyper-centre ? C'est ce que pensent certains restaurateurs. Mais est-ce vraiment une réalité ? Oui et non ! Pour vérifier, 'On n'est pas des pigeons' s'est rendu sur le terrain. 'Pour moi, il y a trop de fast-foods, de chaînes de restauration rapide.

On a perdu cette authenticité qu'on avait dans le centre-ville. On avait des petits commerces, des petites charcuteries, des fromageries, des choses comme ça. Et je trouve qu'on a perdu cette qualité'. Voilà certainement pourquoi, Mélanie Englebin a décidé d'ouvrir tout récemment son restaurant gastronomique, le Cécila, à Ottignies. Mélanie Englebin était installée dans le quartier de la Grand Place. Elle a quitté le centre de Bruxelles il y a quelques années déjà à cause de l'ouverture du piétonnier. Eh oui, c'est bien vrai, aux alentours de la Grand Place tout est fait pour le touriste : restauration rapide et pas trop chèr

:

RTBFİNFO: La migration économique bientôt facilitée à BruxellesPersonnel infirmier, chauffeurs routiers, informaticiens, les entreprises bruxelloises sont à la recherche de profils...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Mer du Nord : les pêcheurs à cheval témoins du réchauffement climatiqueÀ la mer du Nord, vous les avez peut-être déjà observés lors d’un séjour, certains pêcheurs continuent d'utiliser...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: 10 boîtes vides de Rohypnol retrouvées par Myky sur un trottoir à Bruxelles: quel est ce médicament parfoisVous connaissez peut-être le flunitrazépam, commercialisé sous le nom Rohypnol, comme la drogue prise par 'accident' dans le film 'Very bad trip'. La réalité est beaucoup moins marrante. Ce puissant calmant est parfois utilisé par les toxicomanes, mais aussi par les violeurs pour endormir leur victime.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: La trêve internationale : une pause bienvenue pour le StandardCertains joueurs du Standard profitent de la trêve internationale pour rejoindre leur équipe nationale, tandis que les autres ont quelques jours de repos avant le match contre Genk. Comment l'entraîneur Carl Hoefkens peut-il tirer profit de cette semaine de quiétude ?

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFİNFO: Soldats israéliens ordonnent aux Gazaouis de se rendre dans l'hôpital al-ChifaDes soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ordonnent aux Gazaouis réfugiés dans l'hôpital al-Chifa de se rendre. La bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages. L'armée israélienne mène une opération 'ciblée' contre le Hamas dans cet hôpital considéré comme un site militaire stratégique.

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Trop de fast-foods dans le centre ville de BruxellesCertains restaurateurs pensent qu'il y a trop de fast-foods dans le centre ville de Bruxelles et que cela affecte l' ambiance locale . Mélanie Englebin a ouvert son restaurant gastronomique à Ottignies en raison de cette situation.

La source: RTBFinfo | Lire la suite »