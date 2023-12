La trêve entre Israël et le Hamas prend fin après six jours

Six jours durant, Israël et le Hamas ont observé une trêve. Chaque jour du cessez-le-feu, le mouvement islamiste a relâché une dizaine d’otages en échange de trois fois plus de détenus palestiniens, un accord rendu possible grâce à l’intervention du Qatar.

La trêve est entrée en vigueur le 24 novembre après plus de sept semaines de bombardements israéliens sur la bande de Gaza menés en représailles à une attaque le 7 octobre lancée par le Hamas sur le sol israélien depuis le territoire palestinien. Le 1er décembre, et les hostilités ont repris entre les belligérants. Le Hamas et Israël se rejettent mutuellement la responsabilité de l’échec de la prolongation de la trêve, en reconnaissant notamment ne pas s’être entendus sur la liste des otages. Le Qatar, même temporairement, et à négocier un accord sur les otages? Petit poucet entouré de géants tels que l’Iran et l’Arabie saoudite, « Le Qatar s’est taillé une sorte de rôle de médiateur régional depuis maintenant une vingtaine d’années, c’est inscrit dans sa constitution





