Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: “Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleen

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor AntwerpAfgelopen woensdag, tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Porto, kreeg Alderweireld te maken met een inbraak­poging bij hem thuis in Kapellen. “Ik heb het ondertussen van mij kunnen afzetten”, reageerde hij gisteren voor het eerst op het voorval. “Op matchdagen probeer ik zoals altijd op mijn job te focussen.

“Gelukkig zijn de inbrekers niet binnengeraakt. Het nieuwe huis is beveiligd met de modernste ­apparatuur. Bij mij gaat het vooral om het feit dat ik er zelf niet was om mijn gezin te beschermen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat mijn vrouw voor lange tijd niet alleen thuis zal blijven met de kinderen.”

REACTIES. Antwerp-spelers sakkeren over tweede tegengoal, Hans Vanaken is blij: “Leuk om te scoren én winnen” Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com

30.000 anti-Lukaku-fluitjes mogen straks alsnog worden uitgedeeld voor Inter-Roma, vijandig spandoek wappert al in Milaan: “We verwachten je, vuile verrader”Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er een engelbewaarder bij heb”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”SJOTCAST LATE NIGHT.

SJOTCAST #11. “Over Anderlechts mislukte transfers is veel gesproken, maar die van Club Brugge de laatste jaren kunnen ook tellen”

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

BEDPRAAT. “Ik cirkelde met mijn vingertoppen rond mijn clitoris en duwde mijn vingers diep in mijn vagina”Of badkamerbelevenis, of buitenpret, of … Wat was jouw meest recente vrijpartij? Een m/v/x vertelt over zijn of haar laatste vrijpartij. Vandaag: lerares Leonna (49) over haar laatste keer 6 dagen geleden. Lire la suite ⮕

Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: “Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleenToby Alderweireld (34) ging in de topper op Jan Breydel - zoals we dat van hem gewoon zijn - voorop in de strijd. Met een kopbalkans kwam de kapitein van Antwerp zelfs dicht bij de winning goal. Nochtans had de verdediger er bewogen dagen opzitten. Lire la suite ⮕

Kompass Klub heropent na nieuw akkoord met Gents stadsbestuur: ‘Raven is mijn uitlaatklep’De Kompass Klub in Gent mocht dan toch heropenen. Het openingsweekend in de Vliegtuiglaan was dansbaar, zweterig, en ‘een beetje thuiskomen’. Doorgewinterde ravers of piepjonge drum-’n-bassfanaten, ze hebben één iets gemeen: ‘We zijn hier voor de muziek. Nothing more or less. Lire la suite ⮕

Fotografe Carmen De Vos twijfelt: ‘Sinds Trump ben ik mijn geloof in de politiek kwijt’Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen. ‘Ik was tot voor een paar jaar een grote liefhebber van Lire la suite ⮕

Michael Freilich (N-VA): ‘Ik ben bezorgd over de veiligheid van mijn kinderen’Michael Freilich (N-VA) is volgens De Zondag het enige joods parlementslid in het land. Vreest hij dat het conflict in tussen Israël en Hamas overwaait Lire la suite ⮕