Laatste post op Instagram toont overleden Matthew Perry in zijn jacuzzi

-acteur zaterdag in zijn woning in Los Angeles dood aan, en bleek hij verdronken te zijn in zijn jacuzzi. Er lijkt volgens de eerste bevindigen geen kwaad opzet met zijn overlijden gepaard te zijn gegaan.Opmerkelijk is dat hij vijf dagen geleden nog een laatste post deed op Instagram. Daarop is hij te zien in die jacuzzi, met een fantastisch uitzicht op LA. “Oh, dus warm water dat ronddraait geeft je een goed gevoel? Ik ben Mattman”, schreef hij daarbij.

Matthew Perry: sa dernière publication glaçante sur Instagram
Le comédien est décédé ce samedi 28 octobre à son domicile, où il se serait noyé dans son jacuzzi. Sur les réseaux sociaux, sa dernière publication fait froid dans le dos après les faits.

Matthew Perry, iedereens Friend
Drama was Matthew Perry's leven, en zijn einde. Zo ontwapenend en grappig als hij was in zijn rol als Chandler in Friends, zo tragisch verging het hem privé.

'Friends'-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi
De Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry, vooral bekend omdat hij Chandler Bing speelde in de sitcom Friends, is overleden. Perry, die 54 jaar werd, werd dood aangetroffen in zijn jacuzzi.

Friends-bedenkers reageren geschokt op overlijden Matthew Perry
Op zondag gaven Friends-bedenkers Marta Kauffman en David Crane en uitvoerend producent Kevin Bright een verklaring aan CNN waarin ze zeiden "geschokt en diep bedroefd te zijn door het overlijden van onze geliefde vriend Matthew".

Décès de Matthew Perry: hommage à «Chandler» devant l'immeuble de «Friends» à New York
Matthew Perry, alias «Chandler», était aussi un peu leur ami: les fans affluent dimanche au coin de deux rues du West Village à New York, devant «l'immeuble» de la série «Friends», pour rendre hommage à l'acteur décédé «trop tôt», à 54 ans.

'Friends'-acteur Matthew Perry (54) overleden
De Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry, vooral bekend van de sitcom 'Friends', is overleden. Dat berichten meerdere Amerikaanse media. Perry werd 54 jaar.