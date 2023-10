Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen Antwerp

Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog.Het ongeval gebeurde rond 13.10. Het slachtoffer, een 61-jarige man uit Varsenare reed met zijn fiets langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Volgens de eerste bevindingen probeerde de man de rijbaan te dwarsen. Tijdens dat manoeuvre werd hij gegrepen door een Range Rover, die niet te snel zou gereden hebben.

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij even later aan zijn verwondingen. De omstandigheden van het ongeval zijn momenteel nog niet duidelijk. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De Gistelse Steenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Robrecht Van Vlaanderenlaan is momenteel afgesloten voor het verkeer.

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges arrache la victoire dans les derniers instants contre l’Antwerp (2-1)Le Club de Bruges s’est imposé 2-1 dans son choc face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken en toute fin de match. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges conquiert une victoire libératrice au bout du suspense contre l'AntwerpLe Club de Bruges s'est imposé 2-1 dans son choc face à l'Antwerp pour la 12e journée de championnat de Belgique, dimanche. Après cinq matches sans victoire, les Brugeois (19 points) remontent à la 5e place du classement et font reculer l'Antwerp hors du top-6, 7e avec 17 points. Lire la suite ⮕