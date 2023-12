Thomas Meunier évoque sa situation au Borussia

De retour sur les terrains de Bundesliga depuis quelques semaines, Thomas Meunier va vivre un mois de janvier intense, sous fond de rumeurs de transferts. Le Diable rouge a évoqué sa situation au micro de Lancelot Meulewaeter. Après une année pleine de galères, Thomas Meunier a retrouvé le sourire du côté du Borussia et vient d’enchaîner trois titularisations.

'Tout s’est bien passé dans ces matches après un peu plus d’un an sans avoir commencé une rencontre, raconte-t-il au micro de Lancelot Meulewaeter. J’avais un peu peur de ce qu’il pouvait se passer physiquement mais tout ce que j’ai fait a porté ses fruits. C’est très positif. Finalement, le travail fait à domicile ou avec Lieven Maesschalck à Anvers lors de ma rééducation a payé.' Durant cette période, le Diable rouge a même joué trois fois avec l’équipe des jeunes. 'J’étais demandeur d’aller jouer avec les U23, explique-t-il. Le club n’était pas très chaud à la base car il y avait un risque de blessure. Je leur disais que je ne jouais quand même pas donc c’était ça ou rie





