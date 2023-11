Sarina Wiegman après la défaite face aux Red Flames : 'Nous sommes déçues et frustrées'

Quatre jours après avoir battu les Red Flames 1-0 à Leicester, l’Angleterre s’est inclinée 3-2 face à la Belgique mardi à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine de football. Les Anglaises, vice-championnes du monde et championnes d’Europe, rentrent donc bredouilles, alors qu’elles ont mené 1-2 en première mi-temps.

Elles sont très bonnes en contre-attaque, c’est une de leurs forces, elles l’ont montré aujourd’hui', ajoute Sarina Wiegman, qui a aussi donné des nouvelles rassurantes de l’état d’Alex Greenwood, qui a été évacuée sur civière après un choc violent avec Jassina Blom. 'Je ne lui ai pas encore parlé mais elle va bien, elle est OK. Elle peut marcher, ce qui est une bonne nouvelle.

