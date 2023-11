Ives Serneels fier de la victoire des Flames: 'Un moment historique pour le football belge'

Les Red Flames ont créé l'exploit en battant l'Angleterre, championne d'Europe et vice-championne du monde, 3-2 mardi à Louvain lors de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine de football. Une prestation qui ravit le sélectionneur belge Ives Serneels.

'Le plus important quand l'Angleterre a marqué son 2e but était que l'équipe revienne dans le match. La réaction et la mentalité de l'équipe ont été fantastiques. Je suis heureux de travailler avec ces joueuses.' Après cette victoire de prestige, la Belgique se retrouve 2e de son groupe avec 7 points, 2 points derrière les Pays-Bas, qui sont allés gagner 0-1 en Ecosse mardi.

ANALYSE. Bondscoach Ives Serneels geeft criticasters lik op stuk en maakt van Red Flames een stuntploegEén stunt kan toeval zijn, twee stunts niet. De Red Flames zijn in de ‘groep des doods’ van de Nations League met zeges tegen absolute toplanden Nederland en Engeland aan een ongeziene campagne bezig. Bondscoach Ives Serneels geeft zo zijn criticasters lik op stuk. Lire la suite ⮕

Les Red Flames prêtes à recevoir l'Angleterre dans un stade plein en Ligue des NationsQuatre jours après s'être inclinées par le plus petit écart (1-0) face à l'Angleterre à Leicester, les Red Flames retrouveront les championnes d'Europe et vice-championnes du monde mardi au stade de Den Dreef à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine (Ligue A, groupe 1). Lire la suite ⮕

Pour Tine De Caigny, les Red Flames doivent 'oser davantage à la maison'Les Red Flames retrouveront l'Angleterre mardi à Den Dreef, à Louvain, quatre jours après avoir affronté les championnes d'Europe à Leicester (1-0) dans le cadre de la Ligue des Nations féminine. Lire la suite ⮕

Ligue des Nations : Belgique - Angleterre, 0-0, les Flames veulent prendre leur revancheQuelques jours à peine après leur défaite Outre-Manche, nos Red Flames ont déjà l’occasion de prendre leur revanche... Lire la suite ⮕

Ligue des Nations : Belgique - Angleterre, 1-1, les Flames surprises par une tête de BronzeQuelques jours à peine après leur défaite Outre-Manche, nos Red Flames ont déjà l’occasion de prendre leur revanche... Lire la suite ⮕

Sari Kees et Jassina Blom titulaires contre l'AngleterreIves Serneels a effectué deux changements dans son onze de base qui affronte l'Angleterre mardi soir (20h30) à Louvain dans le cadre de la Ligue des Nations féminine. Lire la suite ⮕