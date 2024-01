Saleh al-Arouri, numéro deux du Hamas, tué dans une attaque de drone à Beyrouth

Bij een droneaanval in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet is dinsdag Saleh al-Arouri om het leven gebracht, de ‘nummer twee van Hamas’. Dat melden lokale media. Israël ontkent noch bevestigt dat het achter de aanval zit. Onderhandelingen over een nieuwe overdracht van gijzelaars is ondertussen stopgezet.Bij een droneaanval op een kantoor van Hamas in het zuiden van Beiroet, Libanon, zijn dinsdag zes mensen gedood.

Onder de slachtoffers bevond zich ook de “nummer twee” van Hamas, Saleh al-Arouri (57). Hij zou samen met zijn lijfwachten om het leven zijn gebracht.heeft Hamas via zijn mediakanalen het overlijden bevestigd. Op Al-Aqsa, een tv-zender die wordt geleid door Hamas, wordt Saleh al-Arouri “een martelaar” genoemd. De zender spreekt over “een verraderlijke zionistische aanval” en zegt dat de moord op Arouri “het verzet niet zal doen buigen”.meldt op basis van veiligheidsbronnen dat Israël achter de aanval zi





