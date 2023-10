Nouveau départ de poids à la zone de police de la Basse-Meuse

Trois mois après le départ à la retraite de son chef de corps Alain Lambert, la zone de police de la Basse-Meuse s’apprête à vivre un nouveau départ et pas des moindres. Celui de Stéphane Leclercq, 46 ans, directeur du personnel, de la logistique et de l’appui non opérationnel et secrétaire de la zone de police.