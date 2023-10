La commune de Flémalle s’oppose à la création d’une voirie nécessaire à un important projet immobilier

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré» (vidéo) Lukaku froidement accueilli à l’Inter par Lautaro et Barella : cette image qui est quasi passée inaperçue (vidéos)Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille »

Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !L’auteur du coup de couteau qui a tué Geoffrey Provost inculpé pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner headtopics.com

Commerce en centre-ville : Visé tire son épingle du jeu, Liège sauve les meubles grâce à ses petites rues piétonnes et Aywaille s’effondre

– Provinciale 1 : P1, Sart - Florenville (1-0) | Un goal signé Murtezi offre les trois points auxAprès la surprenante défaite subie le week-end dernier à Vaux-Noville, la formation de Quentin Faymonville a remis les pendules à l’heure ce samedi soir en s’imposant, difficilement, face à des Florenvillois qui méritaient mieux. Lire la suite ⮕

Sart sait que Trooz n’est pas à l’aise à la maison, le FC Eupen doit retrouver son footSart-lez-Spa et le FC Eupen, voilà deux équipes à la forme diamétralement opposées actuellement. Lire la suite ⮕

Une nouvelle passerelle en bois ouverte aux piétons à Trois-PontsLa commune de Trois-Ponts compte un pont de plus. Une passerelle plus précisément, placée sur un sentier de promenade derrière l’avenue de la Salm. Lire la suite ⮕

La police intervient lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal à SchaerbeekLa police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui regroupe des sympathisants, travailleurs et syndicalistes. Lire la suite ⮕

Jude Bellingham douche le Barça lors du ClasicoL’Anglais a renversé le Clasico en faveur du Real Madrid. Face à une équipe catalane qui semblait avoir le match en main, la pépite de 20 ans a envoyé un missile à distance... avant d’être décisive dans le «money time»! Lire la suite ⮕

Iran : l’avocate Nasrin Sotoudeh arrêtée lors des funérailles d’une adolescenteL’avocate iranienne et défenseure des droits humains Nasrin Sotoudeh a été arrêtée après avoir assisté dimanche à... Lire la suite ⮕