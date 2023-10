Mad(e) in Antwerpen: BP-building was de eerste hangende toren in Europa

De Antwerpse architect Léon Stynen deed dat wel. Hij maakte daarbij gebruik van een hangconstructie, kort uitgelegd: een ophangsysteem waarbij de dertien verdiepingen aan de zijkanten zijn opgehangen aan 22 stalen trekkabels. En omdat de verdiepingen pas op 5 meter hoogte beginnen, lijkt het gebouw te zweven.

Kenners hebben het BP-gebouw geroemd voor zijn elegantie: “Als een ballerina staat het op de toppen van zijn tenen.” Stynen had toen al andere opmerkelijke gebouwen ontworpen in Antwerpen: cinema Rex op de De Keyserlei (opgetrokken in 1935) en kledingwinkel C&A (1962) op de Meir. Vlakbij de BP-building bouwde hij in 1968 ook het internationaal kunstcentrum deSingel op de Desguinlei.GUILLAUME.

Proeven bij Victor: geen lady chef of the year, wel een van de meest toonaangevende vrouwelijke chefs in Antwerpen M'as-tu vu? Graf van Remi Van Wauwe, de voetballende veekoopman, ligt op een van de best bewaarde geheimen van Antwerpen

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen: een persoon lichtgewond. In Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Een passagier op de tram raakte lichtgewond. Er zouden geen andere partijen betrokken zijn bij het ongeval.

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen, passagier raakt lichtgewond. Aan de Rijnkaai in Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Daarbij is één passagier lichtgewond geraakt.

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van Antwerpen. In de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg.

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: "Blij dat ze oren naar ons hebben gehad". Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten.

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klem. Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak.

Guido (69) was uitbehandeld, nu is hij kankervrij dankzij nieuwe therapie van UZ Antwerpen. Uitbehandeld. Dat kreeg Guido Wouters (69) uit Lommel in 2020 te horen nadat hij vijf jaar tegen lymfeklierkanker had gevochten. Tot hij kon deelnemen aan een veelbelovende studie in het UZ Antwerpen. "Na een maand waren de vlekken op de scan voor 85 procent weg, nu is er niets meer te zien.