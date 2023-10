Begraafplaatsen Balen-centrum en Rosselaar hebben vlindermonument voor Sterrenkinderen

Dit najaar werden er twee vlindermonumenten geplaatst in Balen: een op de begraafplaats van Balen-centrum en een op de begraafplaats van Rosselaar. Tegen eind 2024 worden er ook vlindermonumenten aangelegd op de begraafplaatsen van Olmen en Hulsen.

Elk monument vormt een zitbank met enkele decoratieve zuilen, waarop kleine vlinders kunnen worden aangebracht. Nabestaanden van sterrenkinderen kunnen er tegen betaling een vlinder met voornaam en jaar van overlijden laten plaatsen. Op de herdenkingszuil van beide monumenten werd een bezinningstekst aangebracht.Het monument, met een grote en kleine vlinder in een cirkel op een zuil, staat bol van de symboliek.

Het monument is vervaardigd uit cortenstaal, dat door het erg trage roestproces steeds mooier wordt en een lange levensduur heeft. Rond het monument staan planten die vlinders aantrekken.Op woensdag 1 november vindt op de begraafplaats van Rosselaar tussen 17 en 18u een intiem Reveil-moment plaats. Poëzie wordt afgewisseld met stemmige muziek. Toegang is gratis en inschrijven is niet nodig. headtopics.com

Politie legt privéfeest stil wegens geluidsoverlastEen privéfeest voor 50 personen in Balen veroorzaakte zaterdagnacht en zondagmorgen veel geluidsoverlast in de buurt. Uiteindelijk moest de politie het feest stilleggen.

