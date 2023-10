Lukaku froidement accueilli à l’Inter par Lautaro et Barella : cette image qui est quasi passée inaperçue

L’Inter Milan s’est imposée (1-0) face à l’AS Rome, dimanche soir, lors de la 10e journée de Serie A. Pour son retour au stade Giuseppe Meazza, Romelu Lukaku a été hué par ses anciens supporters et n’a pas brillé ensuite dans le choc de la journée en Italie.

Ainsi, au moment où les 22 acteurs étaient censés se serrer la main, Lautaro Martinez s’est écarté quand le Diable rouge s’est approché de lui. Quant à Nicolo Barella, il a directement tourné la tête afin de ne pas croiser le regard du Diable rouge.Un accueil froid, glacial même, de la part de deux joueurs avec qui Romelu brillait la saison dernière à l’Inter.

Geen koninklijke comeback: anonieme en beschimpte Romelu Lukaku ziet vervanger winning goal maken voor InterRomelu Lukaku heeft de trip naar Milaan overleefd, maar daarmee is alles gezegd. De Rode Duivel werd 90 minuten lang uitgefloten door de Inter-aanhang, kreeg weinig klaar en zag AS Roma verliezen door een late goal van Marcus Thuram (1-0). Lire la suite ⮕

