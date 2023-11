Lionel Messi zou graag nog op passende wijze afscheid nemen van Barcelona-fans: “Ik denk dat ik dat verdien”

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: Kevin De Bruyne vertelt openhartig over blessure op trofeeëntour van Manchester City in GentTechnisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoeding en respect langs zijn kant”

Doelpuntenfestival op ‘t Kiel: kansloos Beerschot krijgt er zes (!) om de oren van Club Brugge en ligt uit de beker08:09De blamage te veel voor De Roeck? “Of ze niet voor mij willen spelen? Na de eerste helft kan je dat gevoel wel hebben”“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: Kevin De Bruyne vertelt openhartig over blessure op trofeeëntour van Manchester City in Gent

Lionel Messi na achtste Ballon d’Or: “Of ik Gouden Bal aan PSG-fans zal tonen? Ik weet niet of wij daar zin inLionel Messi heeft maandagavond in het Parijse Théâtre du Châtelet voor de achtste (!) keer in zijn loopbaan de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer ter wereld, gewonnen. Op de persconferentie na afloop had Messi het onder andere over zijn (tegenvallende) periode bij PSG. Lire la suite ⮕

« Une farce » : un ancien lauréat du Ballon d’or dézingue le 8e sacre de Lionel MessiLothar Matthäus n’a pas apprécié le 8e sacre de Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’or. Lire la suite ⮕

Mauro Pawlowski: “52 ben ik, en mijn liefdesleven kun je herleiden tot 2 duurzame relaties. Ik ga voor liefdeIedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. “Blijven spelen.” Ziedaar de toekomstvisie van Mauro Pawlowski. Want zolang hij de spelende mens in hem levend kan houden, kan niets hem tegenhouden om te blijven gaan. Lire la suite ⮕

‘In 2024 geef ik een volmacht aan mijn vrouw en zeg ik: “Doe maar iets.”’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Zelensky is “oorlogsmoeheid” van het Westen beu: “Niemand gelooft in onze overwinning als ik”De Oekraïense president Volodymyr Zelensky klaagt dat het Westen te snel succes verwacht van het tegenoffensief tegen Rusland. In de VS waarschuwt de regering-Biden dat “Poetin succesvol zal zijn” als de steun voor Oekraïne wegvalt. Lire la suite ⮕

“Ik denk dat ik 10 kilo vermagerd ben door de stress”: ons panel test nieuwe spookhuis Wrecked in BobbejaanlanHoe eng zijn de spookhuizen die met Halloween als paddenstoelen uit de grond schieten in de Belgische pretpark? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters – oordeel zelf maar aan de hand van het gegil en de schrik op hun gezicht. Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕