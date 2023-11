De passage en Belgique, Kevin De Bruyne évoque ses regrets avec les Diables rouges : « Pas encore eu l

Voir Kevin De Bruyne en Belgique est assez rare ces derniers mois En effet, cela fait désormais huit mois que Kevin De Bruyne n’est plus apparu en équipe nationale suite notamment à cette blessure aux ischio-jambiers. Et forcément, le fait de ne pas avoir assisté au début de l’ère de Domenico Tedesco lui reste un peu en travers de la gorge : « Il y aura en été un nouveau tournoi majeur pour lequel on aura de grandes ambitions.

Je suis les matches des Diables, bien sûr, mais depuis la fenêtre internationale du mois de mars dernier, je n’ai plus fait partie de cette équipe en pleine construction. Je suis donc curieux de voir ce que cela peut donner ».Lors de ce passage en Belgique, le Diable rouge a également évoqué l’arrivée de Jérémy Doku à Manchester City : « Je savais l’été dernier que le club s’intéressait à Jérémy.

