Zelensky is “oorlogsmoeheid” van het Westen beu: “Niemand gelooft in onze overwinning als ik”

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Wat als jouw boom op het huis van buren valt? Is álles verzekerd tegen stormweer? En wanneer geldt het ‘verhaalrecht’?Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

DESTANDAARD: Zelenski uit frustratie over ‘oorlogsmoeheid’ in WestenDe Oekraïense president klaagt dat het Westen te snel succes verwacht van het tegenoffensief tegen Rusland. In de VS waarschuwt de regering-Biden dat ‘Poetin succesvol zal zijn’ als de steun voor Oekraïne wegvalt.

DESTANDAARD: Auteur Peter Mangel Schots: ‘Niemand bij de uitvaart betekent niet dat er niemand was bij leven’Al acht jaar lang begeleiden dichters de eenzame uitvaarten in Leuven. Peter Mangel Schots duikt telkens in de snippers van het levensverhaal dat nog achterblijft. ‘Sommige levens waren triest, andere niet.’

GVA: Dader werd gezien, maar niemand weet wie het is en ook het wapen is onvindbaar: hoe de moord op advocate al viEen hele middag hebben speurders dinsdag in Sint-Lievens-Houtem de omgeving van het advocatenkantoor van de vermoorde Claudia Van Der Stichelen (58) uitgekamd op zoek naar het moordwapen. Maar zonder resultaat. Na vier dagen blijft het een compleet mysterie wie de dader is. Dit is wat we voorlopig weten.

RTBFİNFO: – Guerre en Ukraine : 'Nous faisons tout pour parvenir cette année à une décision politique concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne' déclare ZelenskyDans un communiqué publié sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé sa volonté d'aboutir à un...

GVA: Ajax moet na gestaakt duel tegen Feyenoord tribune sluiten tegen VitesseSupporters van de harde kern van Ajax zijn op zaterdag 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Vitesse. Dat is een gevolg van het wangedrag van de Ajax-fans tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van 24 september, die uiteindelijk zelfs gestaakt moest worden.

