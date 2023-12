Les élections en RDC: mobilisation des citoyens et enjeux électoraux

En RDC, les candidats aux élections du 20 décembre sont nombreux. Les citoyens se mobiliseront-ils pour venir voter? Et que veulent-ils? Reportage à Lubumbashi. «Répétez avec moi: le-vote-n’est-pas-à-vendre!» Dans la salle défraîchie du centre culturel Safina de Lubumbashi, le journaliste Gilbert Kyundu, qui anime un débat autour desen RDC, relance plusieurs fois l’assemblée avec ce mantra.

Objectif: déjouer les tentatives des candidats d’acheter les voix avec de multiples cadeaux, financiers ou en nature, à l’image de ces 10 Go de données gratuites offertes par le président sortant, transformant les citoyens en «bétail électoral», et faussant ainsi le jeu démocratique.C’est aussi une allusion au mouvement Le Congo n’est pas à vendre, qui dénonce la façon dont. Le coffre-fort du pays se trouve précisément dans ce grand Katanga – aujourd’hui découpé en quatre provinces –, grâce à ses gisements de cuivre et de cobalt, si convoitées pour la transition énergétiqu





