Les Belges rejoignent les demi-finales à Laval

Caulier a pris la 11e place des qualifications jeudi grâce à son total de 139.4 points sur 200 possibles. Van Duysen (5e en bloc avec 63.8 pts) a terminé 12e après la manche de difficulté (102.9), Lorenzi (13e en bloc avec 44.7) s'est classé 15e (92.7) et Collin (7e en bloc, 49.6) a pris la 17e place (91.7). Les demi-finales se dérouleront samedi et les finales dimanche.

Ils réuniront l'été prochain vingt hommes et autant de femmes dans l'épreuve combinée et quatorze de chaque sexe dans celle de vitesse. Les trois premières places masculines sont revenues à l'issue des Mondiaux de Berne, début août à Jakob Schubert (Aut), Colin Duffy (USA) et Tomoa Narasaki (Jap). Janja Garnbret (Sln), Jessica Pilz (Aut), Ai Mori (Jap) sont les trois premières qualifiées.

