Les shorttrackers belges s'entraîneront à Budapest début 2024

Comme l'année dernière, les Championnats d'Europe se dérouleront à Gdansk du 12 au 14 janvier, tandis que les Championnats du monde auront lieu à Rotterdam du 15 au 17 mars. Entre les deux, Dresde (9-11 février) et Gdansk (16-18 février) accueilleront les 5e et 6e manches de la Coupe du monde.

Il y a 'une sérieuse option' pour que les patineurs sur piste courte plantent également leurs tentes à Montréal au cours des prochains étés en vue des Jeux Olympiques d'hiver de 2026. 'Nous préférons ne pas prendre de dispositions année par année, mais jusqu'aux Jeux', a-t-elle déclaré.

