Le rail belge en grève

Le rail sera en grève ce mardi soir 22 heures jusqu’à jeudi soir même heure. Une grève à l’initiative de la CGSP et de la CGSLB, le syndicat libéral. La CSC, elle, a retiré son préavis de grève après des 'discussions constructives' avec la direction de la SNCB. Du côté de la CGSP, on continue à dénoncer la qualité du service offert, et les conditions de travail.

Jeff Boulanger, secrétaire régional CGSP Cheminots répond à nos questions pour tenter de comprendre ce qui ne va pas sur le rail belge. Quelles sont les raisons de la grève ? La raison de la grève c’est la suite d’un préavis de grève de 96 heures que nous avions déposé en novembre. Au terme des 48 premières heures qui ont été effectuées en novembre il y a eu quelques légères avancées sur les dossiers mais c’était nettement insuffisant. Donc nous avons décidé, à la CGSP et à la CGSLB de maintenir les 48 heures de grève du mois de décembre pour aboutir à un mieux au niveau des chemins de fer et des services publics, en termes d’emploi





