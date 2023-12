Les Liens du sang : un chef-d'œuvre autofictionnel sur la parentalité toxique

Après six ans de labeur, le mangaka Shûzô Oshimi (42 ans) vient d’achever son chef-d’œuvre autofictionnel Les Liens du sang, récit définitif sur la parentalité toxique et thriller psychologique hypnotisant.. L’une des plus dérangeantes, aussi. Elle nous immerge, à pas feutrés, dans une famille en apparence banale… pour mieux nous étouffer. Car quelque chose cloche.

qu’elle couve bien plus que de raison, alors que l’état mental de la femme se dégrade et que le mari absent laisse son foyer tomber en lambeaux. Puis, lors d’une randonnée en montagne, un incident: sans raison logique, Seiko pousse un garçon dans le vide sous les yeux de son fils. Pris dans la toile de sa mère-araignée, Seiichi devient complice du crime et le manga vire au thriller… Après cette première partie, constellée de photos de famille “heureuse” utilisées à contre-emploi (certaines sont basées sur ses vraies photos, confirme Oshimi), le mangaka développe, à partir du tome 13, la vie adulte du protagoniste et les dégâts laissés par la relation mère-fils toxiqu





