Le président du Conseil européen Charles Michel retire sa candidature à l’élection européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel a décidé de retirer sa candidature à l’élection européenne et d’aller au bout de son mandat, a-t-il annoncé vendredi à l’Agence Belga. 'Je ne souhaite pas que les controverses nous détournent de l’essentiel et portent atteinte à l’institution que je préside, et donc au projet européen', a expliqué Charles Michel, reconnaissant avoir sous-estimé 'l’ampleur et la radicalité de certaines réactions négatives' à l’annonce de sa candidature.

'Je note que les attaques blessantes prennent de plus en plus le pas sur les arguments factuels et objectifs. Cela affecte à mon sens l’évolution de la vie démocratique. Sur le plan personnel, cela m’amène à m’interroger sur le sens et l’impact que représente, non seulement pour moi mais également pour mes proches, un engagement électoral auquel j’ai consacré ma vie depuis trente ans', ajoute l’ancien Premier ministre belge, sans préciser davantage le sens de ses propos. Ce retrait intervient 20 jours après l’annonce de sa place de tête de liste MR pour les européennes du 9 juin prochai





